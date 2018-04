SNCF : 35% des TGV et 40% des TER et Transliens sur les rails ce lundi

A l'occasion d'une conférence de presse, la SNCF a annoncé la réouverture des ventes sur tous les TGV, y compris les jours de grèves et jusqu’à fin avril. Il reste que la reprise du trafic est plus que lente et il sera encore considérablement réduit ces lundi 23 et mardi 24 avril, en raison d'un nouvel épisode de la grève en pointillés. Guillaume Pépy a annoncé dimanche " 35% des TGV en circulation, 30% des Intercités et 40% des TER, RER et Transilien ". Selon lui, " Il y a quatre cheminots sur cinq au travail ", précisant que " ceux qui conduisent les trains sont en grève à 60%" soit "beaucoup moins qu'au début de la grève, où on était à 77% ".