SNCF: "le train autonome c'est pour 2022"

Sur les questions de mobilité, l’avenir est au véhicule autonome. Invitée à s’exprimer vendredi soir à Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux (Gironde), dans le cadre d’une série de conférences sur Bordeaux Métropole en 2050 (#BM2050), Carole Desnost, directrice de l'innovation et de la recherche à la SNCF, a clairement affiché les ambitions de la compagnie ferroviaire en la matière.



Carole Desnost a ainsi annoncé que " la SNCF est en train de préparer l'étape du train autonome pour 2022-2023 ." " Après l’électrification et la grande vitesse, la troisième révolution sera le train autonome ", poursuit-elle. " Si on s’y intéresse, c’est pour des raisons totalement différentes que pour la voiture autonome, c’est parce qu’il va nous permettre de gagner en capacité sur une infrastructure existante. "



La SNCF doit en effet faire face à " des perspectives d’augmentation de trafic sur certaines zones, et notamment des LGV (Lignes à grande vitesse), de 20 à 30 % ." Or, " il n’est pas prévu de construire de nouvelles lignes ", souligne Carole Desnost. " Le train autonome nous permettra de savoir exactement où est le train, et nous permettra de réduire les distances de sécurité et les espacements entre les trains. Grâce à cela, on peut gagner 20 % de capacité. Par exemple, sur une ligne TGV comme Paris-Lyon, cela représente trois trains de plus à l’heure, soit 4.000 personnes. "



Attention toutefois, précise la directrice de l’innovation, "l es conducteurs ne vont pas disparaître : il y aura toujours un conducteur à bord qui permettra de reprendre le contrôle en cas de problème. "