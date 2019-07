SNCF : premier essai d’un train piloté à distance

Un grand pas a récemment été franchi dans l’élaboration du projet Train Autonome de la SNCF. La société ferroviaire révèle avoir récemment mené les premiers essais d’un train piloté à distance (également appelé train téléconduit ou train-drone). C’est l’aboutissement de 18 mois de recherches et d’essais menés par la SNCF aux côtés de différents partenaires (Thales, IRT Railenium, Actia Telecom, CNES). L’essai a été mené sur 4 kilomètres entre Villeneuve-Saint-Georges et Juvisy-sur-Orge, en région parisienne, avec un site de pilotage situé non de là, à Vigneux-sur-Seine. 2 technologies ont été testées à cette occasion : la transmission satellite et un réseau cellulaire privé équivalent à la 4G.



Cette première expérimentation considérée comme "réussie" par la SNCF constitue selon elle "une démonstration de la faisabilité technique de la conduite sur rail". Au cours des prochains mois, de nouveaux travaux vont être effectués, notamment pour industrialiser la pratique du train téléconduit et permettre « l’hybridation des technologies satellite et 4G ». Une avancée dans l'automatisation de la détection des obstacles doit également être entreprise.