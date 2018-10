Sabre lance une plate-forme commerciale aérienne numérique

La nouvelle plate-forme commerciale de Sabre offre une distribution personnalisée end-to-end. Elle a été pensée pour aider les compagnies aériennes à commercialiser, distribuer et traiter à travers tous les points de contact client.



Cette solution comprend des capacités de tarification dynamiques, une plate-forme API ouverte et flexible, un moteur de recherche ultra-rapide et un espace de travail mobile pour les agents d’aéroport.



Le communiqué ajoute "la compagnie russe Aeroflot et la compagnie africaine Ethiopian Airlines sont les partenaires du Digital Workspace Sabre, qui permettra aux agents d'offrir à leurs clients, via les appareils mobiles, une expérience à l'aéroport personnalisée et sans accroc. Cette solution est une refonte complète de l'interface interactive Sabre, équipant les agents avec des procédures qui éliminent l'approche d'enregistrement linéaire et augmentent la productivité des agents jusqu'à 30 % en comparaison avec les processus actuels".



Etihad de son côté est un partenaire de lancement de Dynamic Availability, la technologie d'optimisation de la tarification de la plate-forme.