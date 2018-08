Sabre présente ses nouveaux outils de réservation d'hôtels

Business Travel Services, la nouvelle suite de solutions consolidées de Sabre Hospitality Solutions " offrira aux hôteliers des outils faciles à utiliser avec des automatismes permettant de gagner du temps et des processus simplifiés ; l'accès aux connaissances de l'industrie et aux conseils d'experts ; et un accès illimité aux sociétés de gestion de voyages et aux partenaires des consortiums , explique Sabre.



Cette suite de solutions destinée aux voyages d'affaires comprendra trois éléments distincts.



Plate-forme Nexus : Un système d'enregistrement pour les groupes hôteliers, utilisé pour gérer tous les contrats d'entreprise, la performance des ventes et la gestion des équipes et des propriétés.



Sabre Hotel RFP : Un outil exclusif de génération de prospects qui gère les voyages d'affaires pour plus de 2 700 entreprises parmi celles qui organisent le plus de voyages au monde. Les acheteurs de voyages d'affaires font des offres sur des hébergements disponibles.



Consortia Services : Un outil qui fournit l'accès et les services aux hôtels qui cherchent à compléter les soumissions aux 30 meilleurs programmes de consortiums.



Ces nouveaux outils seront disponibles à l'été 2019.