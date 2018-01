Samsung, attention faille majeure de sécurité

Selon plusieurs experts européens, l'absence de mise à jour des téléphones Samsung par les gestionnaires téléphoniques des entreprises pourrait entrainer la perte de données et le vol d'informations confidentielles.



La faille, qui touche les navigateurs dotées d'une version inférieure ou égale à la 5.4.02.3, est construite autour d'une fausse page web qui sollicite les identifiants d'accès pour accéder à Google. Le piège est complet et les pirates disposent de l'ensemble de vos accès mobiles. Selon Samsung, la plupart des entreprises équipées de smartphones de la marque aurait été prévenues et seuls quelques milliers de téléphones seraient encore concernés, mais il suffit d'être de ceux là pour être piégé..