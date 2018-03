Siemens a choisi HRS pour son programme hôtelier

Siemens a choisi de confier son programme hôtelier à HRS. Le spécialiste de la gestion hôtelière explique dans son communiqué : "Avec plus de trois millions de nuitées par an, Siemens représente l'un des plus grands programmes hôteliers mondiaux. HRS remporte ce contrat en combinant sa force d'innovation et sa capacité à optimiser l’intégralité de la chaîne de valeur hôtelière et ce, grâce à son expertise verticale. Avec cette combinaison de services, Siemens et HRS établissent une nouvelle référence dans l'industrie du voyage".



En commençant par l’achat et la négociation de tarifs spéciaux avec les hôtels, en passant par le chargement de ces tarifs, les audits tarifaires pour une analyse et une optimisation continues, HRS gérera dans sa globalité le programme hôtelier mondial de Siemens représentant plus de 170 pays.



HRS aidera également l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques, à savoir rendre moins complexe la gestion des déplacements professionnels et optimiser tous les processus liés aux voyages, du début jusqu’à la fin, dans une optique de réduction des coûts.



Dans le même temps, HRS vise à augmenter la satisfaction des voyageurs grâce à des processus de réservation plus personnalisés et toujours plus simplifiés. Des technologies telles que l'intelligence artificielle seront utilisées et des projets liés à la blockchain seront développés.