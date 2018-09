Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Singapore Airlines va voler plus de 20 heures sans escale

Le premier A350-900 à très long rayon d'action ("Ultra Long Range" - ULR) d'Airbus a été livré à Singapore Airlines (SIA). Capable de voler plus de 20 heures sans escale il va assurer des vols directs entre Singapour et New York d'une durée moyenne de 18h45. Pour les voyageurs d'affaires, l'expérience risque de surprendre !



Dès l'arrivée des prochains appareils, sept A350-900ULR sont commandés, SIA proposera deux lignes transpacifiques supplémentaires sans escale, à destination de Los Angeles et de San Francisco.



Ces avions sont en configuration bi-classe, avec 67 sièges en Business et 94 en Premium Economy. L'A350-900ULR est une variante de l'A350-900. Le principal changement par rapport à la version standard réside dans la présence d'un système carburant modifié, qui permet d'accroître sa capacité de chargement en carburant qui passe de 24 000 litres à 165 000 litres permettant ainsi d'allonger ainsi le rayon d'action de l'avion sans nécessiter l'ajout de réservoirs de carburant supplémentaires.



De plus, l'avion dispose d'un certain nombre d'optimisations en termes d'aérodynamique, telles que des winglets plus longs, qui sont maintenant installés sur l'ensemble des A350-900 en production. Il est équipé de la cabine Airspace by Airbus, conçue pour optimiser le confort et le bien-être sur les vols long-courriers.



Airbus l'affirme "Cet avion possède la cabine la plus silencieuse de tous les avions de la catégorie des gros-porteurs bicouloirs". Il est doté des tout derniers systèmes de conditionnement d'air, de régulation de température et d'éclairage d’ambiance avec une altitude cabine optimisée et des taux d'humidité plus élevés. L'avion est également équipé de systèmes de divertissement innovants et d'un WiFi optimisé,