Skyteam : les membres elite peuvent donner leur avis encore plus facilement

SkyTeam a ajouté de nouvelles fonctions à son application SkyPriority Panel. Les 12 000 voyageurs fréquents Elite issus des 20 membres de l’alliance ont désormais la possibilité de donner leurs avis et suggestions à chaque étape de leur transit dans les aéroports.



Ces informations permettent à l'alliance de "veiller à la cohésion de ses objectifs normés à chaque point de contact SkyPriority, depuis l’enregistrement et le passage de la sécurité jusqu’à l’embarquement et la récupération des bagages".



L'appli abrite par ailleurs la nouvelle communauté de "Jet Setters". Les membres peuvent participer à des discussions pertinentes pour SkyTeam (sous la supervision d’un modérateur), proposer des idées concernant les développements à venir et aider à former l’alliance de demain.



Grâce à l'amélioration de l'appli SkyPriority, l'accès au panel d’observateurs a été facilité. Les grands voyageurs fréquents peuvent désormais s’inscrire en quelques clics seulement via l’application. Trois questions leurs sont posées pour savoir s’ils sont éligibles ou non, ce qui remplace le formulaire d’inscription en ligne précédent. Une fois membres, les observateurs peuvent aussi se connecter via leur compte Facebook – une autre nouvelle fonction.



De plus, pour reconnaître et récompenser les participants de leur retour d’information, SkyTeam a introduit un système de notation appelé "Your Contribution". Les auditeurs peuvent voir combien d’avis ils ont envoyés et sont récompensés par des badges attribués une fois leurs objectifs atteints - nombre d’aéroports, d’observations, de photos et plus compris.



L’application de sondage SkyPriority est disponible en 16 langues, téléchargeable gratuitement et permet aux voyageurs fréquents de donner un avis sur leur expérience, d’ajouter des commentaires et de télécharger des photos. Les informations sont partagées auprès des compagnies aériennes membres en temps réel, pour identifier et rectifier rapidement d’éventuels problèmes.