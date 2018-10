Travaux : pas de Thalys à Essen du 13 au 28 octobre

Les voyageurs d'affaires qui souhaitent organiser un déplacement professionnel à Essen entre les 13 et 28 octobre 2018, ne pourront pas compter sur Thalys. La compagnie ferroviaire ne desservira pas la gare de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pendant cette période en raison de travaux sur le réseau ferré allemand.



Par ailleurs, certains trains ne s’arrêteront pas, non plus, en gare de Düsseldorf, Duisbourg et Dortmund pendant ces 15 jours de travaux.