Spotify triple la capacité d'écoute hors connexion

Les voyageurs d'affaires ont, pour beaucoup, à cœur de voyager avec leur musique préférée. Rien de plus facile que de stocker sa playlist sur son mobile. Avec Spotify et un abonnement Premium, il existe la possibilité d'une écoute hors ligne reposant sur le téléchargement de titres, albums et podcasts dans l'application, à condition d'avoir suffisamment d'espace libre sur l'appareil.



Jusqu'à présent, Spotify autorisait un maximum de 3 333 titres par appareil (trois appareils maximum). Au-delà, cela impliquait de faire du ménage parmi certains téléchargements déjà existants. Désormais, la limite a été repoussée à 10 000 titres par appareil et sur un maximum de cinq appareils différents. En tout, cela veut donc dire jusqu'à 50 000 titres disponibles hors ligne en misant sur la possession de cinq appareils. Plusieurs milliers d'heures d'écoute, de quoi assurer en musique les déplacements les plus longs.