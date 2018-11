Staybridge Suites s'implante aux Pays Bas

Staybridge Suites La Haye – Parlement s'est installé en face du Binnenhof, le siège historique du Parlement et du gouvernement néerlandais à La Haye. L'hôtel se trouve également à 10 min à pied de la gare.Occupant 3 bâtiments, l'établissement propose 101 suites. Elles disposent entre autres d'une cuisine équipée, d'un salon et d'espaces de travail flexibles. La décoration qui s'appuie sur une palette de bleus profonds et d'ocre, s'inspire de l'histoire et la culture de la ville.L'adresse met aussi la disposition de ses hôtes une connexion wifi gratuite, une offre de restauration ouverte 24/24, un petit-déjeuner compris, une laverie ou encore une salle de sport.Lange Vijverberg 10/11La Haye, 2513ACPays-BasTel : 31-70-2099030