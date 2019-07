Suicidaires les loueurs ?

Même en France et en Europe, on ne part pas à l’aventure sauf si l’on est prêt à vivre des situations de crise mineures ou majeures. Sans le savoir, Monsieur Bouzou nous montre ce que tous les travel managers et acheteurs voyages vivent au jour le jour et font face : l’ignorance et la bêtise humaine.



Quel que soit le marché, on doit se renseigner pour éviter autant que possible les mauvaises surprises. Même sur un truc aussi anodin qu’une location de voiture, car les frais peuvent cavaler et les ennuis se multiplier. Il est donc bon de prévoir plutôt que de guérir et de travailler avec le meilleur prestataire possible. Former les voyageurs est également capital.



Sur internet, on trouve une foultitude de commentaires sur tous les acteurs du voyage. Les gens ne lisent pas les conditions de vente, cherchent un prix (et non un coût) et s’épanchent sur leurs déboires sans même réaliser qu’ils passent pour des voyageurs crédules auprès des plus malins qui eux se sont renseignés ou bien ont réfléchi à ce que cachait un prix.