Univ’AirPlus 2019 au cœur du bien-être du voyageur d’affaires

Les neuroscience prennent une importance de plus en plus grande dans les entreprises comme le stipulait Erwan Deveze, Fondateur de Neuroperformance, lors de sa conférence au Future of Buisiness Travel de la semaine dernière organisé par nos collègues de TOM Travel. De son côté, Univ’AirPlus 2019 invite le professeur Pierre-Marie Lledo, directeur de recherche au CNRS et à l’Institut Pasteur. Au cours de son intervention il évoquera les conséquences du stress, comme la perte de motivation, et mettra en avant le neuromanagement, solution qui permet d’adapter le monde du travail à la réalité du fonctionnement cérébral, et non l’inverse.



Autre spécialiste présent, Matthew Holman, fondateur de Simpila Healthy Solutions développera quant à lui les pistes pour quantifier les risques liés aux voyages d’affaires. Solitude, isolement, anxiété, voire dépression pèsent en effet sur la santé mentale des voyageurs d’affaires et peuvent avoir des conséquences importantes pour l’entreprise, à commencer par une hausse de l’absentéisme, dont 49 % serait imputable au stress.



Tout au long de cet après-midi consacrée aux enjeux humains liés aux voyages d’affaires, des professionnels partageront leurs expériences positives et les démarches mises en place, comme par exemple chez Ikea ou Cap Gemini, pour améliorer l’expérience voyageur et porter ses efforts dans une optique de « traveller centricity ». Une table ronde y sera d’ailleurs consacré en fin de journée, avec des témoignages d’entreprises, un médecin et un voyageur d’affaires. Un programme qui va encore s’étoffer avec la présence d’autres intervenants à venir.