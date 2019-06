Sur les traces de la mythique N7, 3 régions lancent « la Vallée de la gastronomie »

Les voyageurs d'affaires français et étrangers, en déplacement dans la région, apprécieront cet itinéraire avec des étapes dans des restaurants proposant des spécialités régionales. Le tracé de cette route de « la vallée de la gastronomie » comporte également des visites de caves et de domaines viticoles pour découvrir les vins de Bourgogne et du Beaujolais; la découverte de marchés et de producteurs de fromages, de fruits ou de légumes, sans oublier des arrêts pour découvrir la fabrication de produits locaux.



Un comité d’agrément a été mis en place pour les professionnels qui veulent rejoindre la Vallée de la gastronomie. Trois préalables sont exigés: "Être sur le périmètre, proposer une activité touristique, appartenir à un label, un réseau qui a mis en place des critères de qualité."