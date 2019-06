Sure Hotel Collection by Best Western ouvre son premier hôtel de France

Sure Hotel Collection, c’est une nouvelle marque hôtelière créée par Best Western qui a déjà fait son apparition aux États-Unis et dans de nombreux pays d’Europe, principalement en Italie et en Suède mais aussi en Norvège, en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Il ne faut pas confondre cette marque avec Sure Hotel by Best Western, qui a fait son apparition en France l’an dernier et a ouvert des établissements à Paris, Bordeaux ou Annemasse. Le tout premier établissement Sure Hotel Collection de France a ouvert ses portes à Sainte-Maxime, sur la Côte d’Azur, le jeudi 13 juin. Dans ce nouvel établissement, 28 chambres de différentes sortes sont proposées. Une piscine est également à disposition de la clientèle. Chaque chambre possède la particularité d’avoir une décoration différente. Malgré un cadre qui a trait davantage aux vacances, l’hôtel n’oublie pas pour autant les voyageurs d’affaires. L'établissement dispose en effet d’un espace de séminaire modulable de 40 m2 pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Des réunions peuvent y être organisées autant que des banquets ou des réceptions.L’établissement Sure Hotel Collection de Sainte-Maxime est pour l’heure le seul de France. Contacté, le groupe Best Western indique que plusieurs projets sont en cours dans l’Hexagone mais que "rien n’a été signé" à ce jour.