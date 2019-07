TapTrip intègre le comparateur de prix Kiwi

Les voyageurs d'affaires pourront désormais comparer les prix de leurs vols ou de transports sur TapTrip. Gratuite et dédiée au PME dans le secteur de la technologie de l'industrie du tourisme, la jeune pousse propose au client de rechercher, réserver des voyages et de suivre le collaborateur tout au long de son déplacement. Les notes de frais sont également directement enregistrées.



"Travailler aux côtés de TapTrip était une évidence. C’est fantastique de pouvoir nouer des partenariats avec une entreprise qui partage les mêmes valeurs et qui a un plan à long terme et une vision similaires pour perturber davantage l’industrie du voyage", a déclaré Zdenek Komenda, directeur du développement des affaires chez Kiwi.com.