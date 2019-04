Télématique embarquée: le marché s'agite

plug-and-play

En 2018 et dans l'Hexagone, Masternaut a enregistré une progression de 20 % du périmètre de sa flotte. Et la croissance de sa plate-forme Connect s'accélère ; tous marchés confondus, celle-ci a atteint 20 %, sa meilleure performance depuis trois ans.En septembre 2018, dans l'optique de démocratiser la télématique, Masternaut a lancé Pulse, une solution «» à faible coût qui se branche sur l'allume-cigare. Le prestataire est parti d'un constat : une flotte de véhicules commerciaux sur cinq serait financée en courte durée. « Avec notre offre, nous pensions séduire uniquement les TPE et les PME, mais les ETI et les grands groupes s'y intéressent pour équiper leurs sous-traitants ou leurs intérimaires. En deux mois nous avons signé avec plus de 200 clients », constate Olivier Mansard, vice-président des ventes.