Top 10 des meilleures compagnies aériennes en 2018 (Vidéo)

Un classement qui se base sur le chiffre d'affaires individuel de chaque compagnie . Selon nos confrères d'aeronewstv.com, Le trio de tête en 2018 est américain. Avec 44,6 Mds $ c’est American Airlines qui monte sur la première marche du podium, suivie de très près par Delta Airlines (44,4 Mds $). United Airlines arrive troisième avec un peu plus de 41 Mds $.



Lufthansa arrive en quatrème position avec 40,1 Mds $. Loin derrière, Emirates (29,8 Mds $) et la low cost américaine Southwest qui se place en 6e position (21,9 Mds $). La première compagnie chinoise qui se classe 7e, c'est China Southern (21 Mds $). Arrivent ensuite Air China (19,8 Mds $), Air France (18 Mds $) et China Eastern (17,13 Mds $) en dixième place.