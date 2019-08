Travelport : un système pour de nouvelles capacités de recherche de voyages

Travelport, plateforme spécialisée dans le commerce de voyages, a mis au point la première phase de la norme NGS (Next-Generation-Storefront). Ce projet, réalisé avec l’appui de plusieurs compagnies aériennes ainsi que d’autres sociétés de l’univers du voyage, vise à développer de nouvelles capacités de recherche de contenu de voyages. La norme NGS permettra notamment aux agences de voyages d’afficher des offres tarifaires, mais aussi aux voyageurs d’obtenir plus d’offres tarifaires, à la fois sur des marques mais aussi sur des vols avec des compagnies aériennes. La norme présentera également les offres des compagnies aériennes et les différents tarifs proposés, ainsi que des précisions sur les produits et les services auxiliaires, le tout dans une volonté de faciliter la recherche comparative et surtout permettre aux voyageurs d’y voir toujours plus clair.