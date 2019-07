BCD signe un accord avec Qantas Airways

Qantas offre aux agents de voyages un accès à une gamme de tarifs plus large. La compagnie aérienne a également l'intention d'utiliser NDC pour se connecter aux GDS et aux outils de réservation en ligne.



Dans ce contexte, BCD travaillera avec Qantas et les GDS participants afin d’améliorer l'expérience du voyageur d'affaires. L’un des avantages de la chaîne Qantas est de permettre aux clients de BCD de faire des réservations sans payer les frais de réservation de la nouvelle chaîne de la compagnie aérienne. Prévus pour entrer en vigueur le 1er août, les frais sont imposés sur toutes les réservations effectuées en dehors de la chaîne Qantas.



«Nous sommes déterminés à faire en sorte que les entreprises conservent la possibilité de faire leurs achats parmi plusieurs villes identiques et assurer la sécurité des voyageurs sur la route », a déclaré Rose Stratford, vice-présidente exécutive des relations avec les fournisseurs mondiaux et de l'approvisionnement stratégique.