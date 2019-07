Turkish Airlines mise sur le Boeing 787-9 Dreamliner

Durant les 4 prochaines années, la compagnie aérienne recevra 30 nouveaux appareils avec, à bord, une classe Affaires conçue sur mesure pour Turkish Airlines.



L'année précédente, la compagnie nationale turque avait déjà confirmé une commande de 25 avions 787-9 Dreamliner et posé une option de commande de 5 appareils supplémentaires qui étofferont progressivement une flotte en pleine expansion. La livraison des appareils est prévue entre 2019 et 2023. Le Boeing 787-9 Dreamliner ouvrira à Turkish Airlines de nouvelles perspectives pour élargir son éventail de destinations.



Avec une capacité de 300 passagers, il sera composé de 270 sièges en Eco et 30 en Affaires répartis en 1-2-1. "Dans sa stratégie d'expansion, Turkish Airlines s'est engagée à élargir continuellement sa gamme de services et prestations au sol et en vol, d'autant que la compagnie dessert désormais plus de destinations internationales que tout autre transporteur aérien dans le monde ", a déclaré M. İlker Aycı, Président du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines.



Le premier vol partira le 8 juillet 2019 au départ d'Istanbul vers Antalya, puis le 17 juillet vers Bali. Le 787-9 Dreamliner poursuivra ensuite tout au long de l'été, sa mission sur un certain nombre de vols moyens ou longs courriers à destinations exotiques ou urbaines : Londres, Dubaï, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama City et Bogota.