Uber arrive à Aix-en-Provence, Avignon et Toulon ce lundi

Six cents chauffeurs ont réalisé leur activité avec nous cet été dans ces trois villes et nous y avons enregistré 40.000 demandes de courses"

"d'ici la fin de l'année nous ouvrirons une autre métropole française".

Uber s'installe dans trois nouvelles villes françaises ce lundi : Aix-en-Provence, Avignon et Toulon.Steve Salom, directeur général d'Uber en France, Suisse et Autriche, a expliqué lors d'un interview accordé au Journal du Dimanche (JDD) que l'entreprise avait décidé d'y implanter ses activités en raison des bons résultats obtenus lors des tests menés en juillet et août.Il a précisé ". Le cadre a ensuite prévenuUber qui a noué des partenariats avec Expensya et Rydoo , est désormais présent dans 15 villes de l'Hexagone.