Un Français à la tête du marché Europe du Sud de NH Hotel Group

"La France est un marché qui devient aujourd’hui prioritaire, avec un potentiel de développement remarquable, particulièrement sur les segments haut de gamme et très haut de gamme. Notre objectif est d’ouvrir 20 hôtels, une dizaine sous notre marque haut de gamme NH Collection, 2 ou 3 sous notre marque iconique nhow et 7 sous la marque NH Hotels. Nous souhaitons nous déployer dans toutes les grandes villes françaises, à commencer par Marseille avec l’ouverture d’un hôtel NH Collection et d’un hôtel nhow au premier semestre 2018, et Toulouse avec un établissement NH Hotels à l’aéroport de Toulouse-Blagnac au second semestre 2018. Paris est pour nous une destination incontournable avec un objectif de 5 hôtels, puis Bordeaux avec 2 hôtels, comme Lyon, Nice et Lille, et enfin Cannes et Strasbourg où nous voulons nous implanter avec un établissement. Nous envisageons également d’ouvrir un second hôtel à Toulouse".

Cette nouvelle organisation vise à faire face aux défis actuels et futurs de l’Hôtellerie pour un processus de décision optimal, une adaptation aux changements plus rapide, des offres innovantes et plus compétitives, des performances inscrites dans la durée, grâce à une structure plus centrale avec les meilleurs talents aux commandes".