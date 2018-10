Un Qantas Club à Melbourne

Officiellement, le club Qantas a ouvert fin mai et le salon voisin de la classe affaires fin août mais l'un et l'autre étaient encore en travaux, les derniers pots de peinture sont maintenant rangés.



Le Qantas Business Lounge de Melbourne a gagné environ 100 places, pouvant désormais accueillir 350 passagers. Le clou en est l'Asian Spice Bar, situé au-delà du buffet libre-service, qui constitue le point fort de Melbourne sur le " concept de salle à manger signature " de ses salons au nouveau look, avec Perth désormais célèbre pour ses pizzas et Brisbane qui accueille une Cantina mexicaine.



Le Club Qantas, très fréquenté, gagne un peu de tranquillité en s'installant dans une partie de l'ancienne zone de service du salon d'affaires, avec une extension en forme de L qui passe devant le bar du Club Qantas et qui s'étend jusqu'à l'ancienne salle de service du salon d'affaires. Il compte ainsi près de 200 places supplémentaires pour une capacité totale d'environ 530 passagers.



En conséquence, Qantas a levé les restrictions d'invités pendant les heures de pointe pour les voyageurs fréquents de classe Or et les membres du Club Qantas.