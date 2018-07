Un Smartappart à Saint-Nazaire

Dotée de 31 appartements (22 studios, 3 duplex et 6 appartements de 2 pièces, le Smartappart de Saint-nazaire propose des logements modernes et meublés, dotés d'un espace cuisine comprenant des plaies de cuisson, un micro-ondes, un réfrigérateur et un kit vaisselle. Avec une literie de qualité, linges de maison et de toilette,chaque logement dispose d'un bureau, du wifi gratuit et sécurisé, des chaines de TV nationales internationales.Les établissements Smartappart proposent des solutions d’hébergement adaptées aux attentes des entreprises en quête de résidences confortables et de solutions économiques. L’économie se retrouve dans la personnalisation des offres (dégressivité, offre groupe, offre fidélité…).Les outils innovants pilotés par Smartappart pour ses résidences facilitent l’organisation des déplacements en permettant aux professionnels comme aux particuliers de gérer leur séjour à distance en toute liberté via la plateforme de réservation en ligne. Après avoir réglé son hébergement, le voyageur reçoit un code d’accès par SMS et email. À partir de 14h, ces codes donnent accès à la résidence et aux appartements réservés.39 rue François Marceau44600 Saint-NazaireTél. : 0651839404