Un an après la surcharge GDS, le modèle de distribution n’est toujours pas clair

L’année dernière, le congrès Manor avait donné lieu à des débats enflammés, et c’est un euphémisme, autour de la norme NDC. Zoran Jelkic, le directeur général France d’Air France avait dû, tant bien que mal, défendre la position de la compagnie devant une salle d’agents de voyages remontés. Mais ça c’était il y a un an, la décision d’Air France d’appliquer une surtaxe sur les GDS était alors toute fraîche.Depuis, tous les réseaux ont négocié avec la compagnie et surtout tout le monde a bien intégré que ce tournant technologique était inéluctable. Pour preuve, les chiffres rappelés en introduction du débat lancé lors du congrès Manor 2018 : la NDC représentera 20% des ventes en 2020, 50% en 2023 et 100% en 2025 selon les projections de IATA.La suite de cet article est à lire sur le site de nos confrères et partenaires de l'Echo Touristique.