Un bon climat pour les affaires

Pour la deuxième édition du Baromètre EY de la croissance, les dirigeants de PME et ETI tricolores affichent un réel optimisme et revoient leurs objectifs à la hausse. De quoi soutenir les déplacements professionnels. Pas moins de 93% des sondés s'attendent à voir leur chiffre d'affaires augmenter de plus de 6% au cours des 12 prochains mois. Ils sont même près d'un tiers (31%) à anticiper un bond d'au moins 11% de leur activité d'ici un an. Nombreux sont ceux qui ambitionnent aussi une expansion à l'international, 33% estimant l'entrée sur un marché étranger comme une priorité stratégique.