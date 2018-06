Un centre pour étirer ses muscles fatigués, à Sydney Airport

Un centre de réflexologie vient d'atterrir au sein du terminal 1 de l'aéroport de Sydney. Cet espace ouvert en partenariat avec Stretch Studio, a été pensé pour améliorer la mobilité et le bien-être des passagers. Il propose aux voyageurs d'affaires de suivre des sessions de stretching personnalisées avant l'embarquement.



Les fléxologistes présenteront aux visiteurs des techniques pour éviter les raideurs et douleurs causées par les longs vols. Par le biais de pressions légères sur les membres et des étirements, ces spécialistes travaillent pour allonger les fibres musculaires, augmenter la circulation sanguine, diminuer le risque de crampes et de thromboses veineuses profondes ou encore prévenir l'anxiété avant le vol en libérant des endorphines dans le corps.