Un chauffeur routier force 91 barrières de péage pour "faire des économies"

"C'était pour faire des économies", a-t-il plaidé au Tribunal Correctionnel de Narbonne. Ce chauffeur routier avait en effet pris la fâcheuse habitude d'avancer doucement contre la barrière et de la poussait jusqu'à ce que le système de sécurité l'ouvre. Une technique bien connue des fraudeurs mais qui peut coûter cher ... Entre les dégradations et le prix des péages non payés à Vinci Autoroutes durant 3 ans, la somme dépasse les 28 000 euros.



Le conducteur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.