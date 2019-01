Un hôtel Hoxton à Los Angeles

Ce dernier né de la chaîne Hoxton ouvrira au printemps prochain dans le bâtiment historique de 10 étages de la Los Angeles Railway Authority sur South Broadway, avec 174 chambres.



Il y aura quatre types de chambres au nom insolent : Snug pour les voyageurs solitaires, Cosy, Roomy et Biggy. Les éléments décoratifs communs à tous comprendront des planchers de bois de style chevron, des détails en cuivre et en laiton, des salles de bains en marbre et des plafonds de tuiles. Comme les autres établissements de Hoxton, comptez sur le lobby pour être le centre social de l'hôtel avec un restaurant et un bar. Le site de L.A. sera le site de la première piscine sur le toit de la marque, équipée de chaises longues et d'un bar à ciel ouvert.