Un nouveau centre de séminaire au Parc Hôtel Obernai

Le parc Hôtel Obernai a revu ses installations MICE. L'établissement alsacien a misé sur des matériaux et mobiliers luxueux ainsi que des éléments fonctionnels. Les organisateurs d'événement ont leur disposition 10 salles de réunion équipées d'écran TV ou vidéoprojecteur d'un accès wifi, de tables électrifiées ou encore de tableaux en verre magnétiques. La plus grande peut accueillir jusqu'à 200 personnes.Les salles sont complétées par des espaces d’accueil, un espace pause / bar en libre service et un business lounge. Elles bénéficient de la lumière du jour et d’un accès direct aux jardins : une ouverture sur l’extérieur, pour prendre de la hauteur. Ce nouvel espace de 900m² a été une réalisation du Cabinet d’architecte Constans & Siegrist.Les entre­prises ont accès aux espaces et formules déjeuners/dîners séminaires, cocktails, open bar et soirées prestige, mais aussi à des animations telles que le buffet Tomi Live Cuisine (à partir de 40 personnes). L'établissement dispose aussi d'un spa avec piscine, sauna, hammams et masseurs.Situé sur la route des Vins, le centre de séminaires et de conférences présente également une offre d’activités : découverte des cavistes, sorties sportives et/ou de team building…169 Route d’Ottrott67210 ObernaiTel : +33 (0)3 88 95 50 08