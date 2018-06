Le ressenti des passagers sur Orly n'est pas toujours mauvais

L'aéroport d'Orly a récemment été classé dans le Top 5 des pires aéroports du monde par AirHelp . Pourtant, si on en croit l’étude Kantar TNS qui a interrogé 1534 passagers de vols France – Afrique de l'Ouest, les voyageurs semblent plutôt apprécier leur expérience au sein de la plate-forme du Sud de Paris.86% des personnes interrogées sont satisfaites de la manière dont leur arrivée ou leur départ se passe à Orly. De plus, 87% des voyageurs à destination ou en provenance de l’Afrique de l’Ouest disent apprécier l'installation car elle est facile à utiliser. Sa taille humaine, sa propreté et le fait qu’il soit facile de s’y repérer sont également mis en avant.De plus, l'échantillon – composé de 50% de passagers de Corsair et 50% d'autres compagnies - s’y trouve bien accueilli. Les voyageurs apprécient qu’Orly investisse dans un programme de rénovation pour améliorer leur expérience et dispose d’équipements high-tech, tels que le wifi, les équipements automatiques d’enregistrements (Bornes Libre-Service), de contrôle et d’embarquement.Au regard de ces différents éléments, les voyageurs en provenance ou à destination de l’Afrique de l’Ouest vivent une expérience très positive à Orly : 9 sur 10 en sont satisfaits et recommanderaient l’aéroport à leur entourage pour ce type de destination.