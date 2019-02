Un nouvel hôtel 5* au cœur de Barcelone

Composé de multiples espaces, le SOFIA a souhaité combiner " sophistication, design et technologie ". Doté de 465 chambres, elles sont toutes équipées d'écrans 49 pouces, de produits de la marque Natura Bissé et offrent une vue imprenable sur la ville catalane.



Avec ses 6800m2 destinés aux événements, le SOFIA est parfait pour l'organisation de séminaires ou d'événements professionnels. Il abrite 22 salles, avec une capacité allant jusqu'à 1 000 places. Un Rooftop est également disponible au 19e étage pour l'organisation de dîner ou cocktail.



L'hôtel met également à disposition de ses clients un espace bien-être, le SOFIA Oasis Wellness & Spa, une piscine et une offre de restauration haut-de-gamme composée de 2 restaurants : l'IMPAR et le SOFIA Be So.