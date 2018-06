Un vol direct entre le Japon et la Micronésie en septembre

La compagnie aérienne nationale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Air Niugini, va proposer des vols directs entre l’aéroport de Narita au Japon et Chuuk, dans les États fédérés de Micronésie, à compter du 1er septembre.



En vertu de l'accord signé en mai, le transporteur est en mesure d'assurer deux vols par semaine entre la piste japonaise et Chuuk. L’actuelle rotation hebdomadaire existant entre Port Moresby / Chuuk / Pohnpei est maintenue. Toutefois, le vol basculera le jeudi et les retours le vendredi à partir du 1er septembre