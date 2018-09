Une coque de téléphone invisible et incassable

Ce tout nouveau concept permet de protéger nos smartphones sans dénaturer le design de ces précieux terminaux. Issus de la technologie militaire, les Clear-Coat de Mobile Outffiters protègent les téléphones des chutes, des rayures, des bains imprévus et sa technologie est garantie à vie. La coque se pose en quelques minutes et assure la sécurité de votre appareil.Contrairement aux coques traditionnelles, le Clear-Coat apporte une protection à 360° tout en étant discrète. Ce film protecteur est composé d'une couverture auto-réparante. À la suite d'un choc, la couverture bord à bord reprend sa forme initiale et garantie l'intégrité de vos appareils. Plus encore, la couverture est posée à la demande et sur-mesure. Des montres connectés aux consoles de jeux en passant par les tablettes, Clear-Coat s'adapte à plus de mille modèles différents. La matière assure une meilleur prise en main et résiste aux traces de doigts trop souvent laissées sur les écrans.Les entreprises ont la possibilité de faire installer ces technologies dans leurs locaux, partout en France à partir de 30 appareils et en Ile-de-France pour 10 appareils. Idéal pour les entreprises soucieuses de pérenniser leur flotte technologique. C'est la société LBCS qui assure la commercialisation et l'installation de ces coques Clear-Coat.