Une nouvelle aérogare pour l'aéroport de Sarajevo

La construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Sarajevo progresse et les travaux devraient être achevés d'ici la fin de l'année prochaine. La nouvelle installation, qui s'étendra sur 10.000 mètres carrés, comprendra douze comptoirs d'enregistrement et cinq portes d'embarquement.





À l’aéroport de Sarajevo, le nouveau hall sera relié à l'aérogare existante pour former une unité fonctionnelle unique capable de traiter deux millions de passagers par an. "Quiconque prend l'avion depuis l'aéroport de Sarajevo aujourd'hui peut constater que nous sommes devenus un grand chantier de construction. D'ici l'automne 2020, lorsque les travaux de construction seront achevés, l'aéroport le plus grand et le plus fréquenté de Bosnie-Herzégovine sera encore plus important, plus beau et plus moderne, avec beaucoup plus de contenu, en particulier dans le secteur des aliments et des boissons", explique le directeur général de l'aéroport de Sarajevo.

Une piste rénovée et un terminal VIP L'aéroport va également entreprendre également des travaux côté piste dans le cadre de son projet triennal de modernisation. Cela comprend l'agrandissement de l'aire de trafic principale et la remise en état de la piste et des voies de circulation. Le projet a été décrit comme "extrêmement difficile". Sa valeur a été estimée à 10,2 millions d'euros et aucun délai ferme n'a été fixé pour son achèvement. En outre, la construction d'un terminal VIP autonome de 300 mètres carrés est en cours et devrait être achevée début 2020.





L'aéroport de Sarajevo devrait connaître une forte croissance du nombre de passagers au cours des prochains mois, un certain nombre de compagnies aériennes ayant récemment lancé de nouveaux vols depuis la capitale de Bosnie-Herzégovine. C’est le cas notamment de FlyBosnia, Flynas, Aegean Airlines, Norwegian Air Shuttle et Eurowings.