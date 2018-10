Une nouvelle compagnie aérienne d'affaires en projet à Saint-Martin

Le ciel antillais aiguise les appétits. Après Level et Norwegian, une jeune compagnie envisage de prendre ses quartiers dans les Petites Antilles. Basée à Saint-Martin, la compagnie Avily sera spécialisée dans les voyage d’affaires.



" Nous allons proposer des forfaits dont un illimité en termes de vols. Une entreprise achète ce forfait mensuel et ses collaborateurs pourront voyager autant de fois qu’ils ont besoin sans frais supplémentaires ", expliquent les quatre jeunes fondateurs. Des forfaits proposant un nombre limité de vols devraient être bientôt disponibles.



Dans les Caraïbes, Le marché total de l’aviation est de 750 000 voyageurs. 90% de ce trafic est généré par quatre plateformes aéroportuaires : la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Les Antilles possèdent donc un fort potentiel.



Mais avant de décoller, la compagnie aérienne doit séduire des investisseurs. " Nous sommes aujourd’hui en train de préparer notre première campagne de financements qui permettra d’entamer les premières actions administratives, notamment les autorisations de vols. "



Le projet est soutenu par plusieurs organismes comme l’IFAG, un incubateur de startups à Paris et la Banque Publique d’Investissement (BPI) ou encore l’association Jeunesse Outremer.