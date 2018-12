Une tempête tropicale menace les Philippines

"Une attention particulière doit être apportée aux fortes pluies, risques de houle, de bourrasques, de glissements de terrain et d’inondations. Il convient d’adapter les déplacements aux conditions météorologiques et de se mettre à l’abri en cas de dégradation".

Les Philippines sont menacées par la tempête tropicale Usman. Elle devrait atteindre l’île de Samar dans la matinée du vendredi 28 décembre. Selon les prévisions, elle poursuivra ensuite son parcours et affectera l’ensemble des Visayas, ainsi que Bicol, Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon et Mindanao. La perturbation devrait quitter les Philippines le lundi 31 décembre.Le quai d'Orsay rappelle qu'il est important de respecter les recommandations des autorités locales et de se tenir informé en consultant le site de l’ agence philippine de météorologie Le ministère des Affaires étrangères ajoute