Valérie Pécresse veut rembourser le covoiturage

Invitée de France Info ce jeudi 29 mars, la présidente de la région Île-de-France annonce qu'elle s'est inscrite en tant que conductrice sur un site de covoiturage et appelle les Franciliens à l'imiter. " S'il vous plaît, solidarité civique, inscrivez-vous sur des plateformes de covoiturage. Prenez des passagers avec vous. Je me suis inscrite, ça se fait très facilement. Il y a huit plateformes, on peut trouver leurs noms sur le site de Navigo ", a t-elle expliqué.



Craignant une grève " dure ", elle annonce qu'" en Île-de-France, le covoiturage sera gratuit les jours de grève, remboursé par Île-de-France Mobilités ". Comment ? Cela reste à démontrer mais en tout état de cause, les voyageurs d'affaires qui auront recours à la formule auront tout intérêt à garder leurs justificatifs de paiement.



Valérie Pécresse a par ailleurs annoncé que la fréquence de passage des bus serait amplifiée, " notamment " pour les lignes " qui amènent au métro ". Elle précise que " Les bus de nuit, les Noctiliens, qui normalement circulent à partir de minuit, rouleront à partir de 20 heures pour secourir des voyageurs qui seraient restés en rade dans une gare ."