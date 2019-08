Vers un ralentissement des tarifs de l’industrie du voyage en 2020 ?

Dans le reste du monde, une tendance à la baisse des prix pourrait s’observer par endroit. En Amérique latine, les prix de l’aérien pourraient baisser de 1,6 % et ceux du secteur hôtelier de 0,4 %. Le Moyen-Orient et l’Asie devraient connaître pour leur part une augmentation de prix globalement située dans la moyenne mondiale (de 0,6 à 1,6 %). C’est en Amérique du Nord et en Afrique que les prix devraient augmenter de manière plus conséquente. En Amérique du Nord une hausse de 2,3 % pourrait s’observer pour l’aérien et l’hôtelier, en raison des tarifs douaniers et des conflits commerciaux, notamment avec la Chine. En Afrique, l’augmentation moyenne des prix de l’industrie du voyage pourrait être de 3,6 %.