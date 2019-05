Vietnam Airlines propose un service d'accueil et de passage prioritaire

Ces nouveaux services, utiles aux voyageurs d'affaires en déplacement dans le pays, sont disponibles à l'aéroport international Noi Bai de Hanoi, à l'aéroport international Tan Son Nhat de Ho Chi Minh Ville et à l'aéroport international Da Nang. Des services qui permettent de vaincre la barrière de la langue et qui font gagner un temps précieux lors des déplacements professionnels.



Pour les départs, les nouveaux services comprennent l'assistance à l'enregistrement, le dépôt prioritaire des bagages, le traitement de la sécurité et de l'immigration et l'escorte jusqu'à la porte d'embarquement.



Les passagers en transit peuvent également recevoir de l'aide, rencontrer un agent à l'aérogare ou à la porte de l'aérogare et être escortés pour les procédures de transit et à la porte pour leur vol de correspondance.



Pour les passagers à l'arrivée une aide est disponible pour le contrôle des passeports, des bagages et des douanes, en plus d'être escortés jusqu'à la sortie de l'aéroport.



Pour bénéficier de ce nouveau service " Meet and Greet" , le voyageur doit le réserver 24 heures avant son voyage.