Balladins segmente son offre afin de séduire une clientèle plus large

"Ces cinq nouvelles nuances by Balladins concrétisent une réflexion déjà mûrie depuis quelques années mais qui n’avait pas pu voir le jour avant que nous ayons les commandes de la marque, avec mon associé David Morel"

L'objectif : gagner en attractivité et conquérir de nouvelles cibles. Désormais, les voyageurs pourront opter pour Initial by Balladins, Authentic by Balladins, Inspirations by Balladins, Urban by Balladins ou myHome by Balladins.Les établissements Initial seront les hôtels économiques du groupe, Authentic regroupera ceux situés en périphérie des villes, Inspiration sera la marque de ceux localisés dans les lieux touristiques et les Urban seront principalement destinés aux voyageurs d'affaires avec des établissements proches des gares, centres d'affaires et congrès. myHome sera quant à elle l'offre qui proposera un concept d'appart'hôtel.a déclaré Fabrice Beyer, directeur commercial et marketing chez Balladins