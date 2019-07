Vietnam : L’aéroport de Phu Cat accueillera des vols internationaux dès septembre

L'aéroport vietnamien de Phu Cat, dans le sud du Vietnam, sera prêt pour recevoir des vols internationaux en septembre, après avoir récemment terminé la modernisation du tarmac, du terminal intérieur et du système radar. Tous les travaux seront terminés à la fin du mois d'août.





L'aéroport de Phu Cat permettra au sud du pays d'avoir une ouverture internationale. Il a d'ailleurs déjà obtenu des engagements de Vietnam Airlines, Bamboo Airways et VietJet Air de lancer des vols internationaux. 4 fois par semaine, Vietnam Airlines sera relié à la Chine. De son côté, Bamboo prévoit des vols directs vers Séoul à partir de septembre. Ensemble, l'aéroport et les transporteurs collaborent également avec les voyagistes pour attirer les touristes.