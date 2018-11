Virgin Atlantic: les pilotes menacent de faire grève à Noël

Le syndicat PPU (Professional Pilots Union) représente environ 450 des 800 pilotes de Virgin Atlantic, mais la compagnie aérienne ne le reconnaît pas et négocie plutôt avec la British Airline Pilots Association (BALPA). Les membres du PPU qui n'ont pas été associés aux consultations, sont en colère et dénonce la remise en cause d'avantages acquis. Des modifications qui comportent un plafond sur la protection du revenu, l'annulation d'un régime de pension pour les personnes à charge et la réduction des cotisations de retraite des entreprises.



Le BALPA ne s'associe pas à cet appel à la grève même s'il rejette les changements proposés par la direction. Virgin Atlantic joue de la division entre les deux syndicats de pilotes et explique avoir "travaillé en étroite collaboration avec notre syndicat reconnu BALPA. Nous avons toujours été prêts, en principe, à reconnaître le PPU, mais nous n'accepterons pas qu'il nous demande de déconsidérer le BALPA et de priver de leurs droits les centaines de pilotes qui font partie de ce syndicat."



Pas sûr que le syndicat à l'origine de l'appel à la grève se contente de cette réponse.