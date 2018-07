Virgin Australia se renforce sur Hong Hong

Le vol inaugural Sydney – Hong Kong a décollé de l'aéroport australien un peu après 10h00 le 2 juillet 2018. Cette nouvelle liaison est assurée par un A330-200 biclasse proposant 20 sièges Business en disposition 1-2-1 et 255 places en classe économique (2-4-2).



Le programme prévoit que l'appareil décolle tous les jours de Sydney à 10h00 pour se poser à 17h40 sur l'aéroport de Hong Kong. L'avion quitte ensuite la ville asiatique à 19h50 pour un atterrissage sur le sol australien à 7h50, le lendemain.



Virgin Australia compte aussi renforcer son offre entre Melbourne et Hong Kong. La compagnie propose actuelle 4 vols par semaine (lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche) entre les deux villes, mais augmentera ses fréquences à partir du 28 octobre 2018 pour assurer une liaison quotidienne.



Lors du programme d'hiver 2018/19, l'avion décollera alors de Melbourne à 11h00 tous les jours et atterrira sur l'aéroport situé sur une île artificielle à 17h40. L'appareil s'envolera de Hong Kong à 19h50 pour une arrivée en Australie à 8h50, le lendemain.