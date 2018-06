Visa inquiète désormais les voyageurs d’affaires

La panne géante qui a affecté, vendredi 1er juin, le système de paiement Visa aura eu un mérite : obliger les entreprises à vérifier leurs process en cas de souci d’argent de leurs voyageurs lors d’un déplacement professionnel. Dans un communiqué, le Ministre allemand de l'économie a même rappelé que la "plastic money" se devait d’être complété par des solutions numéraires en cas de soucis technologiques.



Si la France a été quasiment épargnée, seuls quelques cas ont été constatés, en Allemagne et au Royaume-Uni, de très longues files d’attente se sont formées aux caisses des magasins malgré une information diffusée dès 16 heures aux consommateurs. Mastercard, grand concurrent de Visa, en a profité pour mettre en avant les qualités technologiques de sa solution en affirmant " qu’aucun dysfonctionnement n’était constaté sur son réseau ". Heureusement pour Visa, les retraits d’argent liquide n’étaient pas perturbés.



Al Kelly, le DG de Visa a reconnu dès samedi matin : " Notre objectif est de faire en sorte que tous les paiements Visa fonctionnent de façon fiable 24 heures sur 24, 365 jours par an. Nous n'avons pas été à la hauteur de cet objectif ". Visa précise que les paiements sans contact n’ont pas été touchés même si en France, la limite de 30 euros rend l’outil réservé aux seules petites dépenses.



Plusieurs banques européennes annoncent vouloir publier un guide pratique sensé répondre aux éventuels soucis que l’on pourrait rencontrer sur le terrain avec les paiements électroniques. On ne sait pas encore qui proposera ce document en France.



Pour l'heure, une seule question se pose aux acheteurs : avez-vous, dans votre entreprise, des process sécurisés et fiables en cas de perte ou de non fonctionnement des moyens de paiement de vos voyageurs ?