Visa offre un accès gratuit à Bidroom

Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les agences de voyage en ligne pour réserver leur voyage, Bidroom offre une solution alternative pour trouver un logement abordable en ligne. La plateforme propose un canal privé de réservation d’hôtel avec des réservations directes à 0% de commission. En retour, Bidroom demande aux hôtels de fournir 5 à 25% de réduction par rapport aux prix affichés sur les principaux sites de réservation d’hôtel.Les détenteurs européens de carte Visa peuvent profiter des six mois d’accès gratuit à la plateforme de réservation, en leur permettant de chercher parmi plus de 120 000 hôtels et appartements dans le monde. Après la période d’essai de six mois, ils bénéficieront d’un accès à un abonnement annuel à prix réduit (29.50 EUR)Pour souscrire à la période d’essai de six mois, il suffit de confirmer son éligibilité en insérant son numéro de leur carte Visa sur le site dédié pour être automatiquement redirigé vers la page d’inscription.