Volotea : 4,7 millions de passagers en 2017

Volotea a transporté plus de 4,7 millions de passagers en 2017. Elle se félicite également d'enregistrer un taux de régularité de 99,9%. Ainsi, la compagnie a opéré plus de 44 500 vols avec seulement 49 annulations en 2017.



Depuis son premier vol en 2012, la low-cost a géré 14 millions de voyageurs dans ses avions.



Pour 2018, Volotea prévoit d'ouvrir 58 nouvelles lignes pour desservir un total de 293 routes, connectant 78 capitales régionales européennes à travers 13 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, Croatie, République Tchèque, Albanie, Portugal, Malte, Autriche, Irlande et Luxembourg.