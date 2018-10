Volotea ajoute un avion et 3 destinations à sa base de Bordeaux

Le trafic des compagnies low cost représente aujourd'hui la moitié du trafic de l'aéroport de Bordeaux avec deux très gros opérateurs européens, Easyjet et Ryanair. Volotea fait figure de challenger avec ses 30 destinations mais elle a réalisé une progression de trafic de 29% depuis le début de l'année , et transporté 500 000 passagers depuis le début de l'année sur cette base.



Elle a décidé d'y ouvrir 3 nouvelles destinations au départ ou à l'arrivée de l'aéroport girondin : Lanzarote, aux Canaries, dès Noël, à raison d'un vol par semaine; Vienne, en Autriche, dès avril 2019, avec deux vols par semaine , et enfin, un vol aller-retour par semaine vers Pula, en Croatie, à partir de juin. Vienne est sans doute la destination la plus Affaires des 3 mais peut constituer une bonne opportunité pour réaliser des correspondances depuis la capitale autrichienne qui bénéficie du réseau très implanté d'Austrian et Lufthansa.